Відсутність Китаю на Саміті миру могла бути пов'язана з тиском Москви.

Китай, який відмовився взяти участь у Саміті миру у Швейцарії, знову закликав Росію та Україну розпочати прямі перемовини якнайшвидше.

Таку думку висловив український журналіст і політичний аналітик Віталій Портников.

Заступник постійного представника КНР при ООН Ґен Шуан наголосив, що Китай закликає сторони конфлікту продемонструвати політичну волю, об’єднатися та якнайшвидше розпочати мирні перемовини, щоб прийти до припинення вогню та воєнних дій.

"Ця заява китайського дипломата прозвучала практично відразу після того, як стало очевидним, що на Саміт миру у Швейцарії з’їхалися делегації понад 90 країн. І серед цих країн були також делегації держав-членів БРІКС, таких як Індія, Південно-Африканська Республіка чи Саудівська Аравія, а Бразилія була представлена спостерігачем. На цьому тлі повна відсутність Китаю, чий уряд намагався переконати країни Глобального Півдня бойкотувати Саміт миру у Швейцарії, швидше засвідчила про політичну ізоляцію самої КНР, що, звісно, завжди неприємно відчувати", - написав Портников.

Він зауважив, що помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван у кулуарах саміту звернув увагу журналістів на відсутність Китаю й підкреслив, що вона могла бути пов’язана з тиском із Москви, а також готовністю Пекіна допомагати Росії у відновленні її військової машини.

"Таким чином, китайському дипломату в ООН не залишалося нічого іншого, як знову оприлюднити позицію КНР щодо необхідності прямих перемовин між Росією та Україною. Однак головною проблемою Пекіна стала жорстка санкційна політика США щодо тих китайських фірм, які допомагають відновленню й зміцненню російського військово-промислового комплексу, а значить, затягуванню й продовженню війни Росії проти України", - мовиться в повідомленні.

Також Портников зазначив, що державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого недавнього перебування в Пекіні попередив голову КНР Сі Цзіньпіна та міністра закордонних справ КНР Ван І, що у випадку, якщо Китай не припинить допомагати російському військово-промисловому комплексу, це зроблять самі Сполучені Штати.

"І, звичайно ж, заступник постійного представника КНР в ООН в результаті почав звинувачувати США в тому, що вони розповсюджують брехню щодо того, що Китай підтримує Росію в її воєнних зусиллях з метою відвернути увагу людей від конфлікту й створити розбіжності", - додав Портников.

Риторика високопоставленого китайського дипломата може свідчити про тк, що у своїх санкціях проти китайських фірм США дійсно на правильному шляху.

"Тому що ані Путін, ані його союзник Сі Цзіньпін не розуміють мови дипломатичних заяв і попереджень, а розуміють виключно мову конкретних дій", - додав Портников.

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