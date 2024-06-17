В Німеччині українців можуть залишити без соціальної допомоги: що про це відомо

З червня 2022 року Bürgergeld у Німеччині отримують і ті, хто виїхав з України. Зараз у ФРН їх близько 1,25 млн.

Громадян України, які були вимушені переселитися до Німеччини, можуть залишитися без соціальної допомоги. Наразі одній безробітній людині там виплачується 564 євро на місяць. Проте багато хто у ФРН цим незадоволений.

Про це пише BILD.

Як зазначається, з 1 січня цього року допомога одному безробітному українцю у ФРН становить 563 євро на місяць. Проте багато хто з місцевих мешканців цим незадоволений, оскільки часто вигідніше отримувати допомогу зі звільненням від податків і підробляти в тіньовій зайнятості, ніж ходити на постійну роботу та сплачувати податки.

З червня 2022 року Bürgergeld у Німеччині отримують і ті, хто виїхав з України. Зараз у ФРН їх близько 1,25 млн. Ті, хто приїхав з інших країн, можуть розраховувати лише на 460 євро допомоги для біженців.

“Біженці, які прибувають через війну в Україні, в майбутньому повинні отримувати не Bürgergeld, а [виплати] за Законом про пільги для осіб, які шукають притулку. У нас всюди брак робочих рук. Наприклад, у сферах громадського харчування, будівництва, догляду за людьми. Ми більше не повинні використовувати гроші платників податків для фінансування безробіття, а маємо дати людям роботу”, - сказав виданню депутат Бундестагу Біджан Джір-Сарай.

Такої ж думки дійшов і глава МВС федеральної землі Бранденбург Міхаель Штюбген, член консервативної партії ХДС. Він назвав Bürgergeld для українців “фундаментальною помилкою” та “гальмом для виходу на роботу”.

Нагадаємо, що Шольц вказав на небезпечний сценарій розвитку війни в Україні.

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