Латвійська авіакомпанія призначила додаткові рейси з Києва до Риги

Також, компанія здійснить прямий рейс з Одеси до Риги в суботу, 19 лютого.

Через підвищений попит латвійська авіакомпанія airBaltic призначає два додаткових рейси Київ-Рига.

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Про це авіакомпанія повідомила в пресрелізі на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що рейси заплановані на 15 і 16 лютого 2022 року.

"Щоб задовольнити значний попит пасажирів на рейси з Києва (Україна) до Риги (Латвія), авіакомпанія airBaltic запланувала два додаткові рейси 15 та 16 лютого 2022 року", - йдеться у пресрелізі.

Крім цього, перевізник планує здійснити прямі рейси Київ-Вільнюс у вівторок, четвер і суботу.

Нагадаємо, що через загрозу нападу Росії страхові компанії почали відмовлятися страхувати повітряні судна, які прямують до України. Це може призвести до скасування рейсів. Деякі компанії вже почали скасовувати рейси до України. Так, 13 лютого, за інформацією з аеропорту Борисполя, нідерландська компанія KLM відмінила всі свої рейси від 13 до 17 лютого. Водночас сам авіаперевізник про зміни не повідомляє. 14 лютого стало відомо, що норвезька авіакомпанія Norwegian зупиняє польоти над Україною через ситуацію, яка склалася, посилаючись на оцінку безпечності.

Водночас, щоб запобігти закриттю неба Україна страхуватиме літаки замість приватних страхових компаній. Так, Кабінет міністрів України вже виділив 16,6 мільярда гривень на гарантію безперебійних польотів до України для авіаперевізників. Це рішення ухвалили напередодні ввечері на екстреному засіданні Кабміну.

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