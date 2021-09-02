За словами "талібів", наразі вони завершують формування нового уряду в країні.

Лідер радикального ісламістського руху "Талібан" Хайбатулла Ахундзада став верховним керівником Афганістану, повідомили представники угруповання. З їхніх слів, консультації з формування нового уряду практично завершені.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 2 вересня.

В ООН заявляють про загрозу продовольчої кризи у країні і закликають міжнародну спільноту виділити додаткову допомогу Афганістану, втім наразі усі гуманітарні місії заблоковані на вимогу "Талібану". Угруповання хоче повного контролю над країною – за даними телеканалу CNN, "таліби" заявили про захоплення провінції Панджшер – це єдина місцевість в Афганістані, яка насмілилася чинити опір "Талібану".

Раніше повідомлялося, що "таліби" хочуть створити уряд, заснований на моделі Ірану — ісламської республіки, де верховний лідер є главою держави і вищим релігійним авторитетом.

Нагадаємо, бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" 31 серпня, як тільки останні американські солдати вилетіли з країни, захопили аеропорт Кабула і влаштували "святкову стрілянину". Вони заявили, що Афганістан тепер є "вільним і суверенною державою", оскільки "після 20 років окупації війська США покинули країну".

Варто зазначити, що після 15 серпня терористичний рух "Талібан" захопив всі великі міста Афганістану, зокрема і Кабул. У зв'язку з цим США і інші країни були змушені активізувати евакуацію своїх громадян. Ситуація в Афганістані погіршилася після того, як США стали виводити свої війська, які повинні були і залишили країну до 31 серпня.

Новини світу: лідер руху "Талібан" став верховним керівником Афганістану

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