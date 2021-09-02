"Справжня чоловіча розмова": про що спілкувалися Зеленський та Байден

"Справжня чоловіча розмова": про що спілкувалися Зеленський та Байден

Байден відзначив земельну реформу та інфраструктурні зміни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський під час короткого брифінгу в Українському домі у Вашингтоні розповів подробиці спілкування з американським колегою Джо Байденом.

Про це він заявив під час пресконференції для журналістів.

Очільник української держави підкреслив, що енергетична безпека – одне з найскладніших питань перемовин. На його думку, час зустрічі (дві години - ред.) говорить про те, що сторони зацікавлені в діалозі.

Зустріч Зеленського і Байдена (13 фото)

Зеленський зауважив, що зустріч відбулася в нормальній, продуктивній, але не постійно “сонячній” атмосфері. "Справжня чоловіча розмова", - зазначив український президент.

Він повідомив, що Байден відзначив земельну реформу та інфраструктурні зміни в Україні. Також США підтримують ініціативу "Кримська платформа". До того Україна запропонувала участь Байдену у "Нормандському форматі", тому слід очікувати відповіді від США.

І насамкінець - Байден гарантує введення санкцій у разі енергетичної небезпеки для України через "Північний потік-2".

Нагадаємо, що Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена.

До того ж Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання.

Також США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також залучити Росію до відповідальності за агресію проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що "президенти вивели наші відносини на новий рівень".

Зустріч Зеленського і Байдена: на сайті Офісу президента з`явилася спільна заява України і США

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