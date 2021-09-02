"Справжня чоловіча розмова": про що спілкувалися Зеленський та Байден

Байден відзначив земельну реформу та інфраструктурні зміни в Україні.
Президент України Володимир Зеленський під час короткого брифінгу в Українському домі у Вашингтоні розповів подробиці спілкування з американським колегою Джо Байденом.
Про це він заявив під час пресконференції для журналістів.
Очільник української держави підкреслив, що енергетична безпека – одне з найскладніших питань перемовин. На його думку, час зустрічі (дві години - ред.) говорить про те, що сторони зацікавлені в діалозі.
Зеленський зауважив, що зустріч відбулася в нормальній, продуктивній, але не постійно “сонячній” атмосфері. "Справжня чоловіча розмова", - зазначив український президент.
Він повідомив, що Байден відзначив земельну реформу та інфраструктурні зміни в Україні. Також США підтримують ініціативу "Кримська платформа". До того Україна запропонувала участь Байдену у "Нормандському форматі", тому слід очікувати відповіді від США.
І насамкінець - Байден гарантує введення санкцій у разі енергетичної небезпеки для України через "Північний потік-2".
Нагадаємо, що Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена.
До того ж Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання.
Також США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також залучити Росію до відповідальності за агресію проти України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що "президенти вивели наші відносини на новий рівень".