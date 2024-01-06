Молдова закрила ще один центр прийому українських біженців – подробиці

У Молдові закрився ще один центр прийому біженців з України.

У Молдові 4 січня припинив роботу тимчасовий центр кризового реагування в селі Паланка на сході країни, де розміщували біженців з України.

Про це повідомив Генеральний інспекторат із надзвичайних ситуацій Молдови.

Так, вранці 6 січня працівники молдовського Генінспекторату з НС вивезли з центру інфраструктуру, технічне та електричне обладнання.

Рішення про закриття центру ухвалили після закінчення терміну дії надзвичайного стану в Молдові наприкінці минулого року.

Тимчасовий центр кризового реагування в Паланці був створений ще 24 лютого 2022 року. За час роботи через нього пройшли 9258 біженців з України, в ньому розмістили загалом 6229 людей.

Прибулим надавали житло, харчування, медичну допомогу та допомогу з пошуком постійного житла.

За даними ООН, у Молдові проживають понад 112 тисяч українських біженців.

Нагадаємо, за останніми даними, у країнах Європи на сьогодні перебуває понад 4,1 мільйона українських бтженців.

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