Молдова закрыла еще один центр приема украинских беженцев – подробности

В Молдове закрылся еще один центр приема беженцев из Украины.

В Молдове 4 января прекратил работу временный центр кризисного реагирования в селе Паланка на востоке страны, где размещали беженцев из Украины.

Об этом сообщил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Молдовы.

Так, утром 6 января работники молдавского Генинспектората из ЧС вывезли из центра инфраструктуру, техническое и электрическое оборудование.

Решение о закрытии центра было принято по истечении срока действия чрезвычайного положения в Молдове в конце прошлого года.

Временный центр кризисного реагирования в Паланке был создан еще 24 февраля 2022 года. За время работы через него прошли 9258 беженцев из Украины, в нем разместили всего 6229 человек.

Прибывшим оказывали жилье, питание, медицинскую помощь и помощь в поиске постоянного жилья.

По данным ООН, в Молдове проживает более 112 тысяч украинских беженцев.

Напомним, по последним данным, в странах Европы на сегодняшний день находится более 4,1 миллиона украинских жителей.

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