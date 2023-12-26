Стало известно, сколько беженцев из Украины находится в странах Европы

В странах Европы на сегодняшний день находится более 4,1 миллиона украинских искателей убежища.

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Об этом сообщила директор Агентства ЕС по убежищу (EUAA) Нина Грегори, информирует WAZ.

Она заявила, что количество беженцев из Украины продолжает расти. К концу октября было зарегистрировано 4,16 миллиона украинцев, пользующихся там временной защитой, что на 320 тысяч больше, чем в январе 2023 года.

Больше всего беженцев из Украины зарегистрировано в Германии, где к началу октября находилось около 1,17 млн украинцев. На втором месте Польша, где зарегистрировано 957 тысяч украинцев.

Грегори заявила, что продление ЕС схемы временной защиты для украинских беженцев еще на один год до марта 2025 года "является сильным сигналом того, что ЕС остается преданным защите убегающих от жестокого и незаконного вторжения"

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии рассказали, будут ли депортировать украинцев для мобилизации в ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Дании было заявлено о пребывании украинских беженцев.

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