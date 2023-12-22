В Германии рассказали, будут ли депортировать украинцев для мобилизации в ВСУ

Берлин не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцев, находящихся в ФРГ.

Германия не будет депортировать украинцев и не принуждать их к мобилизации в ВСУ.

Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушман, комментируя интервью министра обороны Украины Рустема Умерова, сообщает DW.

Он заверил, что Берлин не будет выдавать Киеву находящихся в ФРГ украинцев, если они получат повестки.

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"Заставлять людей выполнять военную службу или проходить военную службу против их воли – это не наш случай", – заявил глава германского Минюста.

По словам немецкого министра, если власти Украины захотят призвать в армию мужчин, покинувших Украину, это не будет иметь практических последствий для украинцев, проживающих в Германии.

"Для меня немыслимо, как мы можем принуждать людей из других стран служить с оружием в руках, учитывая, что согласно нашей конституции граждане Германии не обязаны этого делать против их воли", — добавил Бушман.

В то же время министр рад, что украинцы, сбежавшие от войны, нашли убежище в Германии и могут здесь работать.

"Мы пытаемся добиться того, чтобы больше людей из Украины вышли на работу и не жили на соцпомощь", – подытожил он.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров дал интервью немецкому Bild. Издание, ссылаясь на его слова, пишет, что Минобороны планирует призвать на военную службу из-за границы мужчин-украинцев 25-60 лет.

Позже в Минобороны отрицали планы призвать мужчин в ряды ВСУ из-за границы.

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