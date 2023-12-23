В Дании сделали заявление о пребывании украинских беженцев

Министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дибвад Бек заявил, что беженцы из Украины, получившие временное убежище в стране, по окончании войны должны вернуться домой. Он отметил, что украинцы "культурно более близки к нам, чем люди с Ближнего Востока", однако все равно живут иначе, чем датчане.

Об этом пишет издание Berlingske.

"Нам нечего стесняться. Я надеюсь, что украинцы заинтересованы в восстановлении собственной страны, которая в этом нуждается", — сказал министр.

В то же время Кааре Дибвад Бек отметил, что беженцы могут получить вид на жительство в Дании другими способами, в частности через бизнес-схему.

Напомним, Еврокомиссия выделяет 65 миллионов евро четырем странам, принимающим беженцев из Украины.

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