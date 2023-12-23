У Данії зробили заяву про перебування українських біженців

Міністр імміграції та інтеграції прокоментував перебування біженців з України в Данії.

Міністр імміграції та інтеграції Данії Кааре Дібвад Бек заявив, що біженці з України, які отримали тимчасовий прихисток у країні, після закінчення війни мають повернутися додому. Він зауважив, що українці "культурно ближчі до нас, ніж люди з Близького Сходу", проте все одно живуть інакше, ніж данці.

Про це пише видання Berlingske.

"Нам нема чого соромитися. Я сподіваюся, що українці зацікавлені у відбудові власної країни, яка цього потребує", - сказав міністр.

Водночас Кааре Дібвад Бек зауважив, що біженці можуть отримати посвідку на проживання у Данії іншими способами, зокрема через бізнес-схему.

Нагадаємо, Єврокомісія виділяє 65 мільйонів євро чотирьом країнам, які приймають біженців з України.

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