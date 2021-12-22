На Мадагаскарі голова МВС плив до берега 12 годин після аварії вертольота

На Мадагаскарі голова МВС плив до берега 12 годин після аварії вертольота

Чому впав гвинтокрил, з'ясовують фахівці.

На Мадагаскарі міністр внутрішніх справ Серж Желе врятувався після того, як його гелікоптер розбився над морем.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 22 грудня.

Чиновник з іще двома співробітникам служби безпеки досліджував місце, де напередодні затонув пасажирський катер. Чому саме впав гелікоптер, наразі невідомо. Однак, вижити пощастило і офіцерам, і главі відомства.

Міністр внутрішніх справ використав відірване сидіння від гвинтокрила у ролі човна. Він 12 годин поспіль плив до найближчого селища. Туди ж згодом спромоглися дістатися його підлеглі.

На Мадагаскарі міністр внутрішніх справ врятувався після падіння гелікоптеру | Новини світу

Урядовець не травмувався, лише зазнав переохолодження. У поліції кажуть , щоу свої 57 міністр активно продовжує займатися спорттом. Гарний фізичний стан допоміг йому вижити.

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