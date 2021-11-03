Неочікуваний "делікатес": росіянин знайшов у ковбасі брудну маску зі слідами крові (відео)

Бажання снідати таким частуванням у чоловіка раптово "відпало".
У Росії чоловік придбав ковбасу, а розрізавши її, знайшов неприємний сюрприз - усередині була брудна медична маска.
Росіянин оприлюднив у Мережі відео, де поділився неприємним інцидентом.
Чоловік розповідає, що хотів зробити канапки із чаєм і поснідати разом зі своєю кішкою. А коли почав розрізати напівфабрикат, ніж за щось зачепився.
Виявилося, що у ковбасі була медична маска. Діставши її, чоловік побачив, що захисний засіб брудний і має сліди крові. Відео неприємного інциденту миттєво розлетілось Мережею.
Чоловік і гадки не має, як до ковбаси могла потрапити брудна маска, проте їсти такий "делікатес" він вже не наважився.