Неочікуваний "делікатес": росіянин знайшов у ковбасі брудну маску зі слідами крові (відео)

Неочікуваний "делікатес": росіянин знайшов у ковбасі брудну маску зі слідами крові (відео)

Бажання снідати таким частуванням у чоловіка раптово "відпало".

У Росії чоловік придбав ковбасу, а розрізавши її, знайшов неприємний сюрприз - усередині була брудна медична маска.

Росіянин оприлюднив у Мережі відео, де поділився неприємним інцидентом.

Чоловік розповідає, що хотів зробити канапки із чаєм і поснідати разом зі своєю кішкою. А коли почав розрізати напівфабрикат, ніж за щось зачепився.

Виявилося, що у ковбасі була медична маска. Діставши її, чоловік побачив, що захисний засіб брудний і має сліди крові. Відео неприємного інциденту миттєво розлетілось Мережею. Чоловік і гадки не має, як до ковбаси могла потрапити брудна маска, проте їсти такий "делікатес" він вже не наважився.

Подібні інциденти трапляються не вперше. Наприклад, мешканець Житомира знайшов у ковбасі хвіст та лапи щура. А в Дніпрі мешканка міста виявила в морозиві уламок гнилого зуба. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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