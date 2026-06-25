Олег Винник потрапив до списку небажаних артистів у Молдові

Олег Винник

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Міністерство культури Республіки Молдова оприлюднило список артистів із країн СНД, чиї концерти та участь у культурно-мистецьких заходах на території країни не рекомендуються.

Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства.

До переліку, зокрема, внесено українського співака Олега Винника, а також низку російських виконавців і музичних гуртів, серед яких Моргенштерн, Клава Кока, Діана Арбеніна, Баста, «Ленінград», «Руки вверх», t.A.T.u., Єгор Крід та інші.

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У міністерстві зазначили, що документ підготовлено на основі запитів державних культурних установ та організаторів заходів після циркуляра, розісланого у лютому 2026 року.

«Список було складено на основі запитів, отриманих на сьогодні від державних установ культури та імпресаріо», — йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що йдеться про рекомендаційний характер документа, який надалі може оновлюватися.

Міністерство культури окремо наголосило, що перелік не є забороною на культурну діяльність.

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«Міністерство культури не забороняє організацію культурних заходів та не обмежує міжнародну співпрацю», — зазначається в заяві.

За словами відомства, метою є мінімізація потенційних ризиків під час проведення масових заходів.

При цьому у повідомленні наголосили, що організатори заходів мають враховувати можливі наслідки у разі запрошення артистів із переліку. Зокрема, йдеться про ризик відмови у в’їзді запрошеним артистам, скасування подій та потенційну репутаційну шкоду для організаторів.

Міністерство рекомендує заздалегідь погоджувати участь іноземних виконавців із відповідними структурами, аби уникнути можливих організаційних проблем.

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Нагадаємо, нещодавно в Молдові закликали скасувати концерти деяких артистів. Олег Винник та відомі путіністи потрапили там під бойкот.

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