У Кореї вимагають імпічмента президента через воєнний стан, який тривав 6 годин

Голосування в парламенті щодо цього питання заплановане на 6-7 грудня.

Опозиція Південної Кореї ініціювала процедуру імпічменту президента Юн Сок Йоля після суперечливого рішення щодо воєнного стану.

Як повідомляє Interfax, демократична партія разом із п’ятьма іншими опозиційними силами подали пропозицію про усунення глави держави з посади о 14:43 за місцевим часом (07:43 за київським часом).

Голосування в парламенті щодо цього питання заплановане на 6-7 грудня. Для ухвалення імпічменту необхідно, щоб його підтримали щонайменше дві третини депутатів Національних зборів, тобто 200 із 300.

Напередодні Юн Сок Йоль оголосив у країні воєнний стан, посилаючись на загрозу від антиурядових дій. Однак через кілька годин після цього рішення він скасував воєнний стан за згодою уряду.

Такі дії викликали критику як серед опозиційних, так і серед провладних політиків. Представники Демократичної партії назвали запровадження воєнного стану антиконституційним, а парламент одноголосно проголосував за його скасування.

Згідно з конституцією країни, президент має робити рішення парламенту у схожих ситуаціях.