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Оппозиция начала процедуру импичмента президента Южной Кореи

Оппозиция начала процедуру импичмента президента Южной Кореи

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль / Фото: Yonhap News Agency

Голосование в парламенте по этому вопросу запланировано на 6-7 декабря.

Оппозиция Южной Кореи инициировала процедуру импичмента президента Юн Сок Йоля после противоречивого решения по военному положению.

Как сообщает Interfax, демократическая партия вместе с пятью другими оппозиционными силами подали предложение об отстранении главы государства от должности в 14:43 по местному времени (07:43 по киевскому времени).

Голосование в парламенте по этому вопросу запланировано на 6-7 декабря. Для принятия импичмента необходимо, чтобы его поддержали по меньшей мере две трети депутатов Национального собрания, то есть 200 из 300.

Накануне Юн Сок Йоль объявил в стране военное положение, ссылаясь на угрозу антиправительственных действий. Однако через несколько часов после этого решение он отменил военное положение с согласия правительства. введение военного положения антиконституционным, а парламент единогласно проголосовал за его отмену.

Согласно конституции страны, президент обязан выполнять решения парламента в подобных ситуациях.

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