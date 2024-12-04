Оппозиция начала процедуру импичмента президента Южной Кореи

Голосование в парламенте по этому вопросу запланировано на 6-7 декабря.

Оппозиция Южной Кореи инициировала процедуру импичмента президента Юн Сок Йоля после противоречивого решения по военному положению.

Как сообщает Interfax, демократическая партия вместе с пятью другими оппозиционными силами подали предложение об отстранении главы государства от должности в 14:43 по местному времени (07:43 по киевскому времени).

Голосование в парламенте по этому вопросу запланировано на 6-7 декабря. Для принятия импичмента необходимо, чтобы его поддержали по меньшей мере две трети депутатов Национального собрания, то есть 200 из 300.

Накануне Юн Сок Йоль объявил в стране военное положение, ссылаясь на угрозу антиправительственных действий. Однако через несколько часов после этого решение он отменил военное положение с согласия правительства. введение военного положения антиконституционным, а парламент единогласно проголосовал за его отмену.

Согласно конституции страны, президент обязан выполнять решения парламента в подобных ситуациях.