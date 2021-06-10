Парламент Албанії оголосив імпічмент президенту: у чому його звинуватили

Іліру Мети албанські депутати висловили недовіру.

Парламент Албанії оголосив імпічмент президенту країни Іліру Мети і відсторонив від цієї посади, звинувативши його мовляв у порушенні Конституції і закликах до насильства. Тепер остаточне схвалення має дати Конституційний суд Албанії протягом наступних трьох місяців.

Про це пишуть Associated Press і Euronews.

Відповідне рішення ухвалили депутати на позачерговому засіданні 9 червня. За імпічмент проголосували 104 члени парламенту, проти - 7. Ще троє утрималися.

Тепер протягом трьох місяців рішення про відсторонення Мети від посади повинен схвалити Конституційний суд Албанії.

Наприкінці квітня група депутатів від соціалістів ініціювала провести розслідування щодо Мете. Минулого тижня слідчий комітет зробив висновок, що посадовець нібито порушив 16 статей Конституції напередодні загальних виборів в Албанії у квітні 2021 року.

Мету звинуватили в тому, що він не виконав свого обов'язку гарантувати національну єдність та підтримав опозицію на виборах. Сам президент Албанії розкритикував розслідування парламенту, а імпічмент назвав незаконним.

Видання пишуть, що це перший випадок в історії країни, коли президента усуває парламент.

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