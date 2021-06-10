Парламент Албании объявил импичмент президенту: в чем его обвинили

Илиру Мети албанские депутаты выразили недоверие.
Парламент Албании объявил импичмент президенту страны Илиру Мети и отстранил от этой должности, обвинив его мол в нарушении Конституции и призывах к насилию. Теперь окончательное одобрение должен дать Конституционный суд Албании в течение следующих трех месяцев.
Об этом пишут Associated Press и Euronews.
Соответствующее решение приняли депутаты на внеочередном заседании 9 июня. За импичмент проголосовали 104 члена парламента, против — 7. Еще трое воздержались.
Теперь в течение трех месяцев решение об отстранении Мети от должности должен одобрить Конституционный суд Албании.
В конце апреля группа депутатов от социалистов инициировала провести расследование насчет Мети. На прошлой неделе следственный комитет сделал вывод, что чиновник якобы нарушил 16 статей Конституции накануне всеобщих выборов в Албании в апреле 2021 года.
Мети обвинили в том, что он не выполнил своего долга гарантировать национальное единство и поддержал оппозицию на выборах. Сам президент Албании раскритиковал расследование парламента, а импичмент назвал незаконным.
Издания пишут, что это первый случай в истории страны, когда президента устраняет парламент.
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