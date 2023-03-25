Під Московою масштабно підгорає: спалахнув найбільший у Росії свинцевий завод

Ввечері суботи, 25 березня, у російському місті Воскресенськ, що розташоване недалеко від Москви, спалахнула пожежа на найбільшому металургійному заводі Росії "Фрегат".

Про це повідомляють російські пабліки.

Як пише пропагандистське видання "Інтерфакс", посилаючись на МНС, вогонь охопив цех металургійного заводу "Фрегат",що на вулиці Кірова, будинок 3, будівля 6. Як уточнили у пресслужбі, загорання сталося у цеху акумуляторів. Причини пожежі наразі невідомі.

Будівля, в якій розпочалася пожежа, металокаркасна.

На місці працюють екстрені служби. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Додамо, що завод " Фрегат", який спеціалізується з виробництва вторинного свинцю, є найбільшим у Росії. Влітку 2022 року завод припинив свою діяльність. На заводі працювало понад 500 людей.

Нагадаємо, у російському місті Аксай Ростовській області сталася пожежа на складі із целюлозною продукцією. Пожежі надали другий ранг.

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