Після семигодинної подорожі літаком пасажири опинилися в тому ж місці

Через сильний вітер літак пропустив дозволений час приземлення для комерційних рейсів всього на 4 хвилини.

Авіарейс компанії Japan Airlines перетворився на семигодинне випробування для понад 300 пасажирів після того, як літак не встиг приземлитися в аеропорту призначення до визначеного часу, коли дозволено посадку комерційних літаків. Обхідним маршрутом літак скерували назад до аеропорту, з якого вони й вилетіли.

Про це повідомляє NDTV.

Пасажирський літак мав здійснити двогодинну подорож з Токіо до Фукуоки, вилетівши зі столиці Японії о 18:30. Однак, авіаперевізнику в останній момент довелося замінити літак, що призвело до 90-хвилинної затримки.

Коли рейс наближався до Фукуоки, стало зрозуміло, що він не встигне приземлитися до 22:00 — часу, визначеного для посадки комерційних літаків, запізнення складало 4 хвилини. Причиною затримки став сильний вітер, який перешкоджав також вчасному прибуттю інших рейсів.

Початковий план змінити маршрут рейсу до сусіднього міста Кітакюсю було скасовано, оскільки не було доступних автобусів для обслуговування 335 пасажирів. Пілотів перенаправили приблизно за 280 миль (450 кілометрів) від початкового пункту призначення до міжнародного аеропорту Кансай поблизу Осаки, де літак приземлилися о 22:59.

Однак в аеропорту теж не було достатньо автобусів або місць у готелі, щоб прийняти таку кількість пасажирів. Літак знову піднявся в небо, приземлившись вранці понеділка у столиці Японії майже через сім годин після зльоту.

Нагадаємо, під час рейсу авіакомпанії Gol Airlines із Салвадора в бразильське місто Сан-Паулу в салоні літака розігралися шалені пристрасті, які перевершують емоції латиноамериканських серіалів. П’ятнадцятеро жінок били одна одну та тягали за волосся, а екіпаж марно намагався їх роз’єднати.

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