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Поряд з Мадридом палав елітний готель: дві сотні людей евакуювали

Поряд з Мадридом палав елітний готель: дві сотні людей евакуювали

Гасили вогонь 15 бригад пожежників.

4-зірковий готель горів в Іспанії - займання сталося на околицях Мадрида.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

На щастя, жодна людина не постраждала. Із будівлі встигли вчасно евакуювати пожильців та персонал - це аж 2 сотні людей. Стовпи диму та полум'я виднілися на кілька кілометрів довкола. Гасили вогонь 15 бригад пожежників.

Попередньо відомо, що займання сталося десь біля покрівлі. Та от з якої причини, ще розслідуватимуть. 

Новини світу: на околицях Мадрида горів 4-зірковий готель

Новини світу: на околицях Мадрида горів 4-зірковий готель