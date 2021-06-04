Поряд з Мадридом палав елітний готель: дві сотні людей евакуювали

Гасили вогонь 15 бригад пожежників.

4-зірковий готель горів в Іспанії - займання сталося на околицях Мадрида.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

На щастя, жодна людина не постраждала. Із будівлі встигли вчасно евакуювати пожильців та персонал - це аж 2 сотні людей. Стовпи диму та полум'я виднілися на кілька кілометрів довкола. Гасили вогонь 15 бригад пожежників.

Incendio en plantas superiores del Hotel Nuevo Madrid #CiudadLineal. Están trabajando en el lugar 15 dotaciones de @BomberosMad C/Bausa. 9 equipos de @SAMUR_PC en preventivo pic.twitter.com/SrtI9SsRkS — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) June 3, 2021

Попередньо відомо, що займання сталося десь біля покрівлі. Та от з якої причини, ще розслідуватимуть.

Новини світу: на околицях Мадрида горів 4-зірковий готель

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