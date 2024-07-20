Протистояння з Китаєм ближче, ніж ми думаємо - The Telegraph

Китай визначився з тим, на чиєму він боці.

Китай проводить навчання з Росією і Білоруссю безпосередньо на кордоні з НАТО. Таким чином дедалі активніше долучається до діяльності, спрямованої на підрив Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Про це пише The Telegraph.

"Останніми тижнями вся увага була прикута до дій Заходу: саміти НАТО і Європейської політичної спільноти надали союзникам значні можливості для посилення підтримки України. Проте поки увагу світу була зосереджена на інших питаннях, Китай дедалі активніше долучається до діяльності, спрямованої на підрив Сполучених Штатів та їхніх союзників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спільні навчання Китаю з Білоруссю дають чіткий сигнал про те, що Китай став учасником війни в Європі й визначився з тим, на чиєму він боці.

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Крім того, одночасно з навчаннями в Білорусі ВМС Китаю провели морські навчання в Тайванській протоці, порушивши повітряний простір острова рекордну кількість разів. А на початку цього тижня Росія приєдналася до Китаю у військово-морських навчаннях з бойовою стрільбою в Південно-Китайському морі.

"Згідно з нещодавно опублікованою "Білою книгою" з питань оборони Японії, Китай планує подвоїти свій ядерний арсенал до більш ніж 1000 боєголовок до 2030 року. У ній також згадується Північна Корея як зростаючий фактор ризику, оскільки вона намагається збільшити свій потенціал ядерного удару і радіус дії ракет, щоб мати можливість досягти території США", - пише видання.

Нагадаємо, агресорка Російська Федерація і Китай розпочали військово-морські навчання з бойовими стрільбами у Південно-Китайському морі.

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