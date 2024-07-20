Наступ росіян у Сумській області: експерт назвав ознаки підготовки

Певні ознаки свідчать про підготовку російської окупаційної армії розпочати наступ у Сумській області.

Про це заявив український військовий ветеран, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Radio NV.

За його словами, про підготовку до наступу свідчить посилення діяльності диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), частіші обстріли, а також застосування засобів зв'язку.

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"Найімовірніше, вони щось там [у Сумській області] будуть робити. Те саме ми бачили на Харківському напрямку. Є ознаки підготовки наступальних дій. І в дев’яти випадках з десяти вони виправдовуються", — зазначив Гетьман

На думку експерта, на тлі нестачі живої сили загарбники не можуть дозволити собі таку розкіш як тримати незадіяними десятки тисяч солдатів біля північного українського кордону.

"Чи відбудеться [наступ], чи ні і вони будуть просто відволікати наші оборону і розтягувати наші війська? Дев’ять з десяти, що там щось відбудеться", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що прориву державного кордону в Сумській області останнім часом не було, хоча активність ворожих диверсантів зберігається.

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