Рахунок йде на години: в Ісландії вулкан готується до нового виверження

Виверження вулкана в Ісландії, що почалося наприкінці минулого року та тривало на початку нинішнього року, ймовірно, відбудеться знову.

Про це пише Live Science.

Дослідники припускають, що виверження може статися найближчими днями або тижнями, однак також існує ймовірність, що виверження магми може статися вже в найближчі години. Передбачається, що шлях магми може бути легшим, а отже, супроводжуватиметься меншою сейсмічною активністю, ніж це було раніше.

За словами доцентки кафедри вулканології та інформування про ризики в Портсмутському університеті у Великій Британії Кармен Солани, неможливо точно передбачити, де саме цього разу відбудеться виверження. Відомо, що магма підіймається на поверхню через найслабші точки земної кори. Водночас оновлена карта небезпек IMO свідчить, що регіон, розташований на північний захід від Гріндавіка, наражається на найбільший ризик.

Нагадаємо, на півострові Рейкʼянес на південному заході Ісландії після кількох тижнів інтенсивного землетрусу сталося виверження вулкана.

У вулкані зʼявилася тріщина близько 3,5 км завдовжки, а швидкість течії лави становить від 100 до 200 кубометрів на секунду. У Метеорогічному офісі зазначають, що це в рази більше, ніж під час попередніх вивержень на півострові Рейкʼянес за останні роки.

Довідка:

Рейк'янес – це вулканічна та сейсмічна гаряча точка на південний захід від столиці Рейк'явіка. У березні 2021 року з тріщини у землі вулканічної системи Фаградальсфьялль довжиною 500-750 метрів виверглися фонтани лави.

В Ісландії розташовані 33 активні вулканічні системи, це найбільша кількість у Європі.

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