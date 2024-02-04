Счет идет на часы: в Исландии вулкан готовится к новому извержению

Начавшееся в конце прошлого года извержение вулкана в Исландии продолжилось в начале нынешнего года, скорее всего, произойдет снова.

Об этом пишет Live Science.

Исследователи предполагают, что извержение может произойти в ближайшие дни или недели, однако также существует вероятность, что извержение магмы может произойти уже в ближайшие часы. Предполагается, что путь магмы может быть более легким, а следовательно, будет сопровождаться меньшей сейсмической активностью, чем это было раньше.

По словам доцента кафедры вулканологии и информирования о рисках в Портсмутском университете в Великобритании Кармен Соланы, невозможно точно предположить, где именно в этот раз произойдет извержение. Известно, что магма поднимается на поверхность из-за самых слабых точек земной коры. В то же время обновленная карта опасностей IMO свидетельствует, что регион, расположенный к северо-западу от Гриндавика, подвергается наибольшему риску.

Напомним, на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии после нескольких недель интенсивного землетрясения произошло извержение вулкана.

В вулкане появилась трещина около 3,5 км в длину, а скорость течения лавы составляет от 100 до 200 кубометров в секунду. В Метеорическом офисе отмечают, что это в разы больше, чем во время предыдущих извержений на полуострове Рейкьянес за последние годы.

Справка:

Рейкьянес – это вулканическая и сейсмическая горячая точка к юго-западу от столицы Рейкьявика. В марте 2021 года из трещины в земле вулканической системы Фаградальсфьялль протяженностью 500-750 метров изверглись фонтаны лавы.

В Исландии расположены 33 активных вулканических системы, это самое большое количество в Европе.

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