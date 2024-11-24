Рішення Байдена щодо України можуть зіграти на руку Трампу - Bloomberg

В останні місяці свого президентства Джо Байден активізував зусилля для зміцнення позицій України у протистоянні з РФ.

Президент США Джо Байден намагається посилити підтримку України у протистоянні з Росією в останні місяці свого президентського терміну.

Про це пише Bloomberg.

Серед останніх рішень Байдена агентство відзначає дозвіл Україні завдавати ударів по військових об'єктах у глибині Росії, що викликало критику з боку Москви та команди обраного президента США Дональда Трампа, які вважають це "непотрібною ескалацією".

Знайомий із позицією США співрозмовник повідомив, що останні кроки адміністрації Байдена є частиною стратегії максимально зміцнити Україну до того, як Дональд Трамп вступить на посаду.

За інформацією Bloomberg, заяви Трампа про швидке завершення війни, ймовірно, свідчать про намір досягти врегулювання шляхом переговорів.

Джерело також зазначило, що цей підхід має допомогти президенту України Володимиру Зеленському, демонструючи, що Київ готовий діяти у відповідь на агресію Росії, якщо бойові дії триватимуть.

Заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради Шелбі Магід вважає, що останні дії Джо Байдена можуть бути вигідними для Дональда Трампа. Вона зазначила, що Трамп міг би використати посилену Україну як аргумент для досягнення мирного врегулювання, яке він представив би як власну перемогу.

"Деякі рішення, які Байден приймає зараз, можуть допомогти Трампу, ймовірно, поставивши його у вигідніше становище для припинення війни, а Україну — у вигідніше становище для будь-яких переговорів", — сказала вона.

Раніше стало відомо, що Пентагон направлятиме до України партії озброєння щотижня, що встигнути відлити допомогу, яка була запланована раніше.

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