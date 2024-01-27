Росіяни знову підняли в повітря рідкісний М-55 - деталі

Росіяни знову підняли у повітря раритетний літак М-55 "Геофізика" зі спеціальною апаратурою для ведення радіоелектронної розвідки. Його окупанти повернули до роботи як "пілотну лабораторію".

Про це пише портал Defense Express.

Зазначається, що росіяни, ймовірно, проводять випробування або відпрацювання технічних моментів із підвісними контейнерами з розвідувальною апаратурою. Крім того, йдеться про апаратуру радіотехнічної розвідки УКР-РТ, яку росіяни створювали спеціально під Су-34.

"Російська армія вирішила повернути до роботи М-55 "Геофізика" з метою випробування радіотехнічного обладнання, яке буде використано на сучасній тактичній авіації РФ. Також аналітики припускають, що путінські війська намагатимуться застосувати М-55 "Геофізика" і для проведення демонстраційних польотів поблизу кордону з країнами-членами НАТО", - мовиться в повідомленні.

Таким способом країна-терористка РФ може імітувати ведення розвідки або дійсно збирати необхідну розвідувальну інформацію.

Нагадаємо, росіяни хотіли отримати ДНК родичів українських військовополонених, які нібито перебували в Іл-76, що впав у Бєлгородській області. Однак, жодних доказів окупанти не надали.

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