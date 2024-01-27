Россияне снова подняли в воздух редкий М-55 - детали

Россияне снова подняли в воздух раритетный самолет М-55 "Геофизика" со специальной аппаратурой для ведения радиоэлектронной разведки. Его оккупанты вернули к работе как "пилотную лабораторию".

Об этом пишет портал Defense Express.

Отмечается, что россияне, вероятно, производят испытание или отработку технических моментов с подвесными контейнерами с разведывательной аппаратурой. Кроме того, речь идет об аппаратуре радиотехнической разведки УКР-РТ, которую россияне создавали специально под Су-34.

"Русская армия решила вернуть к работе М-55 "Геофизика" с целью испытания радиотехнического оборудования, которое будет использовано на современной тактической авиации РФ. Также аналитики предполагают, что путинские войска будут пытаться применить М-55 "Геофизика" и для проведения демонстрационных полетов вблизи границы со странами-членами НАТО", — говорится в сообщении.

Таким способом страна-террористка РФ может имитировать ведение разведки или действительно собирать необходимую разведывательную информацию.

Напомним, россияне хотели получить ДНК родственников украинских военнопленных, якобы находившихся в упавший в Белгородской области Ил-76. Однако никаких доказательств оккупанты не предоставили.

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