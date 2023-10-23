Розвідка Британії оцінила, до чого призведе збільшення військових витрат у РФ

Державні видатки країни-агресорки РФ все більше зосереджені на витратах, пов'язаних із війною проти України. Зокрема, бюджет на 2024 рік передбачає збільшення витрат на оборону приблизно на 68% порівняно з бюджетом на 2023 рік.

Про це йдеться у новому звіті Міноборони Британії.

Як зазначають у розвідці, оборонні витрати у 2024 році становитимуть близько 6% ВВП.

"Уряду РФ необхідно буде виділити більше коштів для фінансування виплат і витрат на охорону здоров'я для все більшої кількості поранених солдатів і сімей загиблих у війні", - йдеться у повідомленні.

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Заступник міністра праці РФ Алексєй Вовченко заявив, що більше, ніж половина солдатів, які отримали достатньо важкі поранення і потребують тривалого лікування, втратили кінцівки, а кожен п'ятий з них потребує ампутації верхніх кінцівок.

"Постійне збільшення військових витрат з високою ймовірністю сприятиме інфляційному тиску в Росії", - підкреслили у Міноборони Британії.

Там прогнозують, що збільшення військових витрат змусить уряд РФ приймати складні рішення про те, як фінансувати війну, що, ймовірно, посилить фінансовий тиск на російський бізнес.

Раніше стало відомо, що Росія витрачає близько $300 млн на день на війну з Україною. Російський бюджет витратив за січень-червень 2023-го більше, ніж планував витратити за весь 2023 рік.

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