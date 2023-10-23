В Росії помер пропагандист Дядя Слава – що про нього відомо

В Росії ввечері 22 жовтня помер 56-річний пропагандист Станіслав Андрєєв (Дядя Слава).

Про це повідомили у його Telegram-каналі.

Відомо, що пропагандист Андрєєв останніми роками боровся з онкологічним захворюванням.

Станіслав Андрєєв любив глузувати з українців у "чат-рулетці" та TikTok-ефірах. Він називав росіян і українців "одним народом", а українську історію та мову – "нерозривно пов’язаними з РФ".

Він також стверджував, що українці "поважають Росію, яку бояться".

Нагадаємо, у Луганську "Герой Росії" застрелив 18-річну дівчину (деталі).

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