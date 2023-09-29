“Герой Росії” у Луганську застрелив 18-річну дівчину: деталі

В тимчасово окупованому Луганську затримали російського військового, який отримав нагороду “Герой Росії” від кремлівського диктатора Володимира Путіна. Його звинувачують у вбивстві 18-річної дівчини. Провину загарбника вдалось довести.

Як пише російський пропагандистський Telegram-канал Mash, інцидент стався ще 11 серпня.

Дві дівчини познайомилися в місцевому барі з окупантами — старшим лейтенантом Павлом Яськевичем та підполковником Іреком Магасумовим із 74-ї ОМСБР, що дислокується в Кузбасі. Під час спілкування дівчата нібито поросили постріляти з пістолета Макарова. У якийсь момент одну з них застрелили.

За даними адвокатів Магасумова, його товариш по службі “випадково спустив курок і вистрілив у дівчину”, коли прибирав зброю. Він втік, а постраждала померла в машині швидкої медичної допомоги. Сам “герой Росії” нібито пішов звідти “за кілька хвилин до інциденту”. У підсумку Яськевич написав явку з повинною, проте затримали все одно Магасумова.

За версією слідства, дівчину застрелив Магасумов, який в той момент був п'яний. Губернатор Кемеровської області Сергій Цивільов написав голові Слідчого комітету РФ лист, в якому заявив, що “герой Росії” “здатний принести неоціненну користь батьківщині” на війні проти України.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили п’ять військовослужбовців Російської Федерації та трьох “вагнерівців”, яких підозрюють у вбивстві старости села Мотижин та смертельних катуваннях мирних мешканців Київської області.

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