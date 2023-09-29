"Герой России" в Луганске застрелил 18-летнюю девушку: детали

Во временно оккупированном Луганске задержали российского военного, получившего награду Герой России от кремлевского диктатора Владимира Путина. Он обвиняется в убийстве 18-летней девушки. Вину захватчика удалось доказать.

Как пишет российский пропагандистский Telegram-канал Mash, инцидент произошел еще 11 августа.

Две девушки познакомились в местном баре с оккупантами — старшим лейтенантом Павлом Яскевичем и подполковником Иреком Магасумовым из дислоцирующейся в Кузбассе 74-й ОМСБР. Во время общения девушки якобы поросли пострелять из пистолета Макарова. В какой-то момент одну из них застрелили.

По данным адвокатов Магасумова, его сослуживец "случайно спустил курок и выстрелил в девушку", когда убирал оружие. Он скрылся, а пострадавшая скончалась в машине скорой медицинской помощи. Сам "герой России" якобы ушел оттуда "за несколько минут до инцидента". В итоге Яскевич написал явку с повинной, но задержали все равно Магасумова.

По версии следствия, девушку застрелил Магасумов, который в тот момент был пьян. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев написал главе Следственного комитета РФ письмо, в котором заявил, что "герой России" "способен принести неоценимую пользу родине" на войне против Украины.

Напомним, что правоохранители установили пять военнослужащих Российской Федерации и трех "вагнеровцев", подозреваемых в убийстве старосты села Мотыжин и смертельных пытках мирных жителей Киевской области.

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