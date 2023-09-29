Певица Гайтана рассказала о горе в ее семье

Также артистка поделилась редким фото своего отца.
Украинская певица Гайтана поделилась с поклонниками редким фото своего отца Клавера Эссами.
На странице в Instagram исполнительница разместила фотографию своего близкого человека и рассказала, что на его родине в Конго его все называют украинцем, потому что он очень переживает из-за событий в Украине и постоянно следит за новостями.
Также исполнительница сообщила, что в начале 2022 года ушла из жизни жена ее отца, с которой они были много лет вместе:
"Моего папу в Конго называют украинцем, потому что каждый день он следит за новостями, сочувствует людям, молится, чтобы был мир и покой. К сожалению, в начале 2022-го умерла еще и его жена, с которой они прожили счастливые годы. Это было горе, невыносимая боль…" – откровенно рассказала Гайтана.
Вместе с тем звезда отметила, что жизнь продолжается и хочет, чтобы ее отец был счастлив в личной жизни. Итак, запостив фото папы в своем фотоблоге артистка объявила о поиске для него невесты и обязательно, чтобы она была украинкой:
"Но жизнь продолжается. Папа снова мечтает встретить свою любовь и жениться. Он уверен, что его новая, верующая жена, будет из Украины. Так что ищу жену для моего папы", – написала оптимистично настроенная Гайтана.
Напомним, на днях Гайтана поделилась редкими фото, где изображена вместе со своим мужем и продюсером Александром Эссами и их дочерью, 6-летней Сапфир-Николь.
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