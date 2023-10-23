В России умер пропагандист Дядя Слава – что о нем известно

Российский пропагандист Станислав Андреев, в частности, любил насмехаться над украинцами.

В России вечером 22 октября скончался 56-летний пропагандист Станислав Андреев (Дядя Слава).

Об этом сообщили в его Telegram-канале.

Известно, что пропагандист Андреев в последние годы боролся с онкологическим заболеванием.

Станислав Андреев любил насмехаться над украинцами в "чат-рулетке" и TikTok-эфирах. Он называл русских и украинцев "одним народом", а украинскую историю и язык — "неразрывно связанными с РФ".

Он также утверждал, что украинцы "уважают Россию, которую боятся".

Напомним, в Луганске "Герой России" застрелил 18-летнюю девушку (детали).

Читайте также: