Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В России умер пропагандист Дядя Слава – что о нем известно

В России умер пропагандист Дядя Слава – что о нем известно

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1849
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В России умер пропагандист Дядя Слава – что о нем известно

Станислав Андреев/Фото: из открытых источников

Российский пропагандист Станислав Андреев, в частности, любил насмехаться над украинцами.

В России вечером 22 октября скончался 56-летний пропагандист Станислав Андреев (Дядя Слава).

Об этом сообщили в его Telegram-канале.

Известно, что пропагандист Андреев в последние годы боролся с онкологическим заболеванием.

Станислав Андреев любил насмехаться над украинцами в "чат-рулетке" и TikTok-эфирах. Он называл русских и украинцев "одним народом", а украинскую историю и язык — "неразрывно связанными с РФ".

Он также утверждал, что украинцы "уважают Россию, которую боятся".

Напомним, в Луганске "Герой России" застрелил 18-летнюю девушку (детали).

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1849
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация