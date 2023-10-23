В Украине ожидается до +20 и возможен снег: прогноз на неделю

В Украине в течение недели 23-29 октября ожидается теплая и неустойчивая погода с дождями, грозами и даже снегом.

Погода в Украине в течение недели, 23-29 октября, будет достаточно теплой, но дождливой. Так, в отдельных районах может выпасть месячная норма осадков и возможны грозы.

Об этом кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич сообщил в обзоре погодных условий в Украине на неделю на сайте Meteoprog.

Прогноз погоды на неделю

"Активное поступление воздушных масс из южной Европы обеспечит достаточно высокий температурный фон в нашей стране в течение всей недели. Наиболее высокие показатели традиционно ожидаются в южных, центральных и местами в западных регионах", – сообщил Кибальчич.

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В то же время из-за перемещения атмосферных фронтов и барических котловин в Украине ожидаются дожди разной интенсивности.

"В отдельных районах в течение недели может выпасть месячная норма осадков, а за счет высокой температуры не исключены и локальные грозы", – предупредил метеоролог.

Он добавил, что ночью и утром возможны туманы, особенно в центральных, западных и южных областях.

Прогноз погоды на 23 октября в Украине

Погода в понедельник, 23 октября, принесет кратковременные дожди в северные области и на северо-восток Украины. Местами возможны грозы. На остальной территории без существенных осадков. Ветер западной четверти, 7-12 м/с. В северных областях утром и днем местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от +13 до +18 градусов. В южных, центральных и восточных регионах Украины будет еще теплее – днем +21+26 градусов, а в Крыму – до +28.

Прогноз погоды на 24 октября

Погода во вторник, 24 октября, в Украине ожидается преимущественно без осадков. Лишь ночью и утром на севере Левобережья прогнозируются небольшие дожди. Ветер северо-западный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха в северных и западных областях будет +4+9 градусов, а в южной половине и на востоке – +9+14 градусов. Максимальная температура днем будет до +10+15 градусов. В то же время в западных и южных регионах ожидается +15+20 градусов.

Прогноз погоды на 25 октября

Погода в Украине на 25 октября будет дождливая: ночью будет дождить в западных областях, а днем — на большей части территории страны. Кое-где прогнозируются значительные осадки. Ветер ожидается юго-восточный, а в западных областях северный, 5-10 м/с. Что касается температуры воздуха, то ночью в западных и южных областях прогнозируется +9+14 градусов, на остальной территории – +3+8 градусов. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +8+13 градусов. А на юге и в Крыму будет +15+20 градусов.

Прогноз погоды на 26 октября

В четверг, 26 октября, в Украине ожидается влажная погода с дождями. В то же время, на Левобережье осадки будут значительными, а на крайнем севере возможен даже мокрый снег. Ветер будет с переменными направлениями, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха будет составлять от 0 градусов на крайнем севере Украины до +16 градусов в Одесской области и в Крыму. Температура воздуха днем ожидается от +3 градусов на севере до +20 в Крыму.

Прогноз погоды на 27 октября

Погода в пятницу, 27 октября, принесет Украине дожди: осадки ожидаются ночью в северных и восточных областях, местами возможен мокрый снег. Также днем и вечером дожди, местами существенные, прогнозируются в западных, южных, а также в Черкасской и Киевской областях. В Одесской области и в Крыму возможны грозы. Ветер юго-восточной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +3+8 градусов, а днем ожидается +7+12 градусов. На юге будет несколько теплее – +13+18 градусов.

Прогноз погоды на 28 октября

Погода в Украине 28 октября на большей части будет дождливая. На Левобережье ожидаются местами сильные осадки. Ветер преимущественно западной четверти, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха прогнозируется от +5 до +10 градусов. Температура воздуха днем будет достигать +10+15 градусов, а в западных и южных областях – +14+19 градусов.

Прогноз погоды на 29 октября

Погода 29 октября в Украине: ночью без существенных осадков, однако днем кратковременные дожди, местами грозы прогнозируются в западных и южных регионах. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +7+12 градусов. Дневная температура воздуха ожидается на уровне +13+18 градусов.

Отметим, что погода в Украине за последние годы значительно изменилась, сообщила Вазира Мартазинова из Украинского гидрометеорологического института. К примеру, стало меньше осадков, а в 2023 году происходит перестройка погодных условий.

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