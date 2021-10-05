"Самі підірвали себе": таліби заявили про ліквідацію бойовиків ІДІЛ, причетних до вибуху в мечеті Кабула

"Самі підірвали себе": таліби заявили про ліквідацію бойовиків ІДІЛ, причетних до вибуху в мечеті Кабула

За словами місцевих жителів, протягом кількох годин вони чули звуки, які свідчили про "важкі бої".

Таліби атакували бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава", які були причетні до вибуху біля входу в мечеть столиці Афганістану Кабула.

Про це повідомляє dpa.

За словами члена "Талібану" Мухаммада Джалала, бойовики так званого "сплячого осередку" організації "Ісламська держава вілаят Хорасан" (відділення ІДІЛ, що діє в Афганістані й Пакистані) були заблоковані в одному з будинків у Кабулі.

Він уточнив, що троє терористів були "нейтралізовані": вони самі підірвали себе за допомогою поясів смертників.

Нагадаємо:

У неділю, 4 жовтня, біля мечеті Ід-Гах у Кабулі в Афганістані вибухнула бомба . Є загиблі та поранені. ЗМІ повідомляють різну кількість жертв – від двох до 12 загиблих, а також до 32 поранених. Усі вони – цивільні. У момент вибуху в мечеті відбувалася панахида за матір'ю речника "Талібану" Забіхулли Муджахіда.

. Є загиблі та поранені. ЗМІ повідомляють різну кількість жертв – від двох до 12 загиблих, а також до 32 поранених. Усі вони – цивільні. У момент вибуху в мечеті відбувалася панахида за матір'ю речника "Талібану" Забіхулли Муджахіда. Також терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за ракетний удар по аеропорту Кабула 30 серпня. Аеропорт атакували ракети "Катюша".

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