Стало відомо, коли і де відбудеться наступний саміт НАТО

Як раз у наступному році отримати ПДЧ в НАТО розраховує і Україна.

Наступний саміт голів держав і урядів 30 країн-членів НАТО відбудеться в Іспанії у 2022 році.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті НАТО.

"Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі в Іспанії в 2022 році, а потім наступної зустрічі в Литві", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, генсек Альянсу Столтенберг подякував прем'єр-міністру Іспанії Педро Санчесу за пропозицію прийняти саміт НАТО у 2022 році в Іспанії та додав, що це стане чудовою можливістю відсвяткувати сорокову річницю членства цієї країни в Альянсі.

Нагадаємо, цього року саміт НАТО відбувся 14 червня у Брюсселі. Україну попри агресію Росію на захід не запросили. Однак за підсумками саміту було наголошено, що Україна стане членом НАТО за допомогою Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Своєю чергою, Байден зауважив, що окупація Росією частини українських територій не впливає на вступ до Організації північноатлантичного договору (НАТО), але Україна повинна очиститися від корупції. Президент США заявляє, що Україна повинна відповідати певним критеріям, аби отримати План дій щодо членства в Альянсі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає країни-члени НАТО надати Україні План дій щодо членства у 2022 році.

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