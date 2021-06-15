Стало известно, когда и где состоится следующий саммит НАТО

Как раз в следующем году получить ПДЧ в НАТО рассчитывает и Украина.

Следующий саммит глав государств и правительств 30 стран-членов НАТО состоится в Испании в 2022 году.

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Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО.

"Мы с нетерпением ждем встречи в Испании в 2022 году, а затем следующей встречи в Литве", — говорится в сообщении.

В частности, генсек Альянса Столтенберг поблагодарил премьер-министра Испании Педро Санчеса за предложение принять саммит НАТО в 2022 году в Испании и добавил, что это станет отличной возможностью отметить сороковую годовщину членства этой страны в Альянсе.

Напомним, в этом году саммит НАТО состоялся 14 июня в Брюсселе. Украину, несмотря на агрессию Россию, на мероприятие не пригласили. Однако по итогам саммита было отмечено, что Украина станет членом НАТО с помощью Плана действий по членству (ПДЧ).

В свою очередь, Байден отметил, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО), но Украина должна очиститься от коррупции. Президент США заявляет, что Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить План действий по членству в Альянсе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает страны-члены НАТО предоставить Украине План действий по членству в 2022 году.

Новости мира: Украина получит членство в НАТО через ПДЧ

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