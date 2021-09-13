Таліби відрізали афганському солдатові голову і зняли це на відео

Таліби відрізали афганському солдатові голову і зняли це на відео

Вважається, що жертва — афганський солдат, оскільки його форма темно-зелена, подібна до тієї, яку США надали армії Афганістану.

Група бойовиків "Талібану" відрізала голову афганському солдатові і зняла це на відео, вигукуючи "Алллаху Акбар" ("Бог великий").

Про це інформує Mirror.

Шість чоловіків тримали вогнепальну зброю, а інший стискав два закривавлені ножі.

Вважається, що жертва — афганський солдат, оскільки його форма темно-зелена — подібна до тієї, яку США надали армії Афганістану.

"Стріляйте в нього! Він повинен виглядати розстріляним!", — сказав ватажок угрупування наприкінці відео, вказуючи про свій намір приховати смерть солдата шляхом обезголовлення.

Відео викликає значні запитання щодо обіцянок талібів міжнародному співтовариству, що вони запропонують амністію бійцям урядової армії.

Кадри з обезголовленням з'явилися на світ лише через кілька днів після того, як бойовики "Талібану" стратили Рохулла Азізі, брата Амрулли Салеха — колишнього першого віцепрезидента Афганістану та одного з керівників афганського руху опору талібам.

"Я хотів би запевнити міжнародну спільноту, включаючи Сполучені Штати, що ніхто не постраждає. Ми не хочемо ні внутрішніх, ні зовнішніх ворогів", — заявляв декілька тижнів тому речник "Талібану" Забіхулла Моджахед.

Раніше "Талібан" заборонив афганкам навчатися з чоловіками.

Нагадаємо:

Рух "Талібан", який впроваджував строгу версію ісламського законодавства, коли керував Афганістаном до 2001 року, повернув повний контроль над країною.

Під час першої з моменту захоплення влади в країні пресконференції, яку представники "Талібану" провели у Кабулі, прессекретар угрупування заявив, що права жінок поважатимуть відповідно до ісламського законодавства — шаріату. За його словами, жінки зможуть здобувати освіту, в тому числі в університетах. Вони матимуть право на роботу. Носіння паранджі від жінок не буде обов’язковим, досить тільки хустки.

відповідно до ісламського законодавства — шаріату. За його словами, жінки зможуть здобувати освіту, в тому числі в університетах. Вони матимуть право на роботу. Носіння паранджі від жінок не буде обов’язковим, досить тільки хустки. Насправді ж в країні вже почалися репресії: ведучих новин знімають з ефірів, а двері будинків активісток та інших впливових дівчат позначають фарбою для майбутніх покарань.

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