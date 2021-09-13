Під Дніпром з вікна медзакладу випала лікарка: підозрюють самогубство через скорочення

Очевидці впевнені, що жінка скоїла суїцид через проблеми на роботі.
У Дніпропетровській області з вікна лікарні випала відома в Марганці лікарка-акушерка-гінекологиня. Очевидці впевнені, що жінка скоїла суїцид через проблеми на роботі.
Про це повідомляють у соцмережі.
"Сьогодні загинула хороша лікарка, фахівчиня Валентина Р*, випавши з вікна лікарні", - йдеться в дописі.
У Мережі жителі Марганця висловили співчуття з приводу загибелі акушерки-гінекологині.
- Просто шок. Царство небесне чесна порядна з гарним почуттям гумору людина.
- Дуже шкода, хороший лікар і дуже хороша людина!
- Валентина Пантелеївна була дуже хорошою людиною і лікаркою. Нехай земля їй буде пухом.
- Нехай керівництво лікарні дасть офіційну відповідь, чи це нещасний випадок? чи доведення до самогубства у зв'язку зі скороченням.
У пресслужбі Нацполіції у Дніпропетровській області ТСН.ua повідомили, що загибель лікарки розслідують за статтею "нещасний випадок".
Нагадаємо, що у Кривому Розі літнє подружжя, колишній вчитель та лікарка вкоротили собі віку, стрибнувши з вікна.