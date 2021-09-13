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Під Дніпром з вікна медзакладу випала лікарка: підозрюють самогубство через скорочення

Під Дніпром з вікна медзакладу випала лікарка: підозрюють самогубство через скорочення

УНІАН

Очевидці впевнені, що жінка скоїла суїцид через проблеми на роботі.

У Дніпропетровській області з вікна лікарні випала відома в Марганці лікарка-акушерка-гінекологиня. Очевидці впевнені, що жінка скоїла суїцид через проблеми на роботі.

Про це повідомляють у соцмережі.

"Сьогодні загинула хороша лікарка, фахівчиня Валентина Р*, випавши з вікна лікарні", - йдеться в дописі.

У Мережі жителі Марганця висловили співчуття з приводу загибелі акушерки-гінекологині.

  • Просто шок. Царство небесне чесна порядна з гарним почуттям гумору людина.
  • Дуже шкода, хороший лікар і дуже хороша людина!
  • Валентина Пантелеївна була дуже хорошою людиною і лікаркою. Нехай земля їй буде пухом.
  • Нехай керівництво лікарні дасть офіційну відповідь, чи це нещасний випадок? чи доведення до самогубства у зв'язку зі скороченням. 

У пресслужбі Нацполіції у Дніпропетровській області ТСН.ua повідомили, що загибель лікарки розслідують за статтею "нещасний випадок".

Нагадаємо, що у Кривому Розі літнє подружжя, колишній вчитель та лікарка вкоротили собі віку, стрибнувши з вікна.

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