Техкомпанії запровадили нові санкції проти Росії – Мінцифри

Компанії залишають російський ринок.

В Україні йде боротьба з Росією на кількох напрямках. Серед них - цифрова блокада, яка триває. Наразі технологічні компанії запроваджують нові санкції проти РФ, яка вороже вторглася на українські території. Також санкції стосуються й Білорусі, яка допомагає РФ вести війну проти українців.

Які санкції запровадили компанії проти Росії та Білорусі, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров:

Японська корпорація Toshiba призупинила прийом нових замовлень та інвестицій у РФ.

Скандинавський розробник софту Qt Group, на основі продуктів якого російські компанії створюють інтерфейси та програми, обмежив доступ для російських користувачів. Їх використовували, наприклад, Яндекс та розробник МойОфис.

AdsKeeper зупинила співпрацю з РФ, адже не хоче підтримувати країну-агресорку.

Ahrefs блокує весь доступ із Росії та Білорусі. Доступ для російських IP закрито.

Компанія Canva зупинила всі транзакції в Росії.

Collaborator.pro, біржа прямої реклами, припиняє свою роботу в Росії та Білорусі.

RedHat розірвала партнерські відносини з усіма компаніями, що розташовані або мають штаб-квартири в Росії чи Білорусі.

Crocoblock закрив через CF доступ російському сегменту до свого сервісу

LULU Software Limited призупинила роботу з російськими користувачами. Канадська компанія ухвалила рішення не обслуговувати клієнтів із Росії і Білорусі та призупинила прийом платежів від користувачів із цих країн.

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) припинили надання послуг та розірвали угоду про співпрацю з російським АТ "ЦВКС "МCК-ІХ". Остання використовувала цифрові частоти латвійської компанії для розповсюдження дезінформації в європейських країнах.

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