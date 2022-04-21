Техкомпании ввели новые санкции против России – Минцифры

Компании покидают российский рынок.

В Украине идет борьба с Россией по нескольким направлениям. Среди них – цифровая блокада. В настоящее время технологические компании вводят новые санкции против РФ, которая враждебно вторглась на украинские территории. Также санкции касаются и Беларуси, которая помогает РФ вести войну против украинцев.

Какие санкции ввели компании против России и Беларуси, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров:

Японская компания Toshiba приостановила прием новых заказов и инвестиций в РФ.

Скандинавский разработчик софта Qt Group, на основе продуктов которого российские компании создают интерфейсы и приложения, ограничил доступ для российских пользователей. Их использовали, например, Яндекс и разработчик МойОфис.

AdsKeeper приостановила сотрудничество с РФ, ведь не хочет поддерживать страну-агрессора.

Ahrefs блокирует весь доступ из России и Белоруссии. Доступ для российских IP закрыт.

Компания Canva приостановила все транзакции в России.

Collaborator.pro, биржа прямой рекламы, прекращает свою работу в России и Белоруссии.

RedHat разорвала партнерские отношения со всеми компаниями, расположенными или имеющими штаб-квартиры в России или Беларуси.

Crocoblock закрыл через CF доступ российскому сегменту к своему сервису

LULU Software Limited приостановила работу с российскими пользователями. Канадская компания приняла решение не обслуживать клиентов из России и Беларуси и приостановила прием платежей от пользователей этих стран.

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) прекратили предоставление услуг и расторгли соглашение о сотрудничестве с российским АО "ЦВКС "MCC-IX". Последняя использовала цифровые частоты латвийской компании для распространения дезинформации в европейских странах.

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