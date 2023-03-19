У Чорногорії відбувається вибори президента

У неділю, 19 березня, у Чорногорії відбувається перший тур виборів президента. Участь у голосуванні беруть сім кандидатів. Зокрема, чинний глава держави Мило Джуканович.

Про це повідомляють кореспонденти "Європейської правди".

Головним опонентам Джукановича на виборах називають голову "Демократичного фронту" Андрія Мандича. До слова, політик який прагне тісніших зв'язків із Сербією та Росією. Також сильну конкуренцію нинішньому президенту складає прозахідний економіст і заступник голови руху "Європа зараз" Яков Мілатович.

До слова, для перемоги в першому турі виборів необхідно отримати понад 50%. Втім, соцопитування вказують на високу ймовірність другого туру, який запланований на 2 квітня.

Слід зауважити, що опоненти звинувачують Джукановича і його "Демократичну партію соціалістів" у корупції та зв'язках з організованою злочинністю. Джуканович і його команда заперечують звинувачення.

Нагадаємо, очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що Косово та Сербія погодили план дій щодо нормалізації відносин. Представники країн домовилися про відповідну угоду за сприяння Євросоюзу.

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