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В Черногории проходят выборы президента

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В Черногории проходят выборы президента

Фото: Associated Press

Участие принимают семь кандидатов.

В воскресенье, 19 марта, в Черногории проходит первый тур выборов президента. Участие в голосовании принимают семь кандидатов. В частности, действующий глава государства Мило Джуканович.

Об этом сообщают корреспонденты "Европейской правды".

Главным оппонентом Джукановича на выборах называют главу "Демократического фронта" Андрея Мандича. К слову, политик стремится к более тесным связям с Сербией и Россией. Также сильную конкуренцию нынешнему президенту составляет прозападный экономист и замглавы движения "Европа сейчас" Яков Милатович.

К слову, для победы в первом туре выборов необходимо получить более 50%. Впрочем, соцопросы указывают на высокую вероятность второго тура, запланированного на 2 апреля.

Следует отметить, что оппоненты обвиняют Джукановича и его "Демократическую партию социалистов" в коррупции и связях с организованной преступностью. Джуканович и его команда отрицают обвинения.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Косово и Сербия согласовали план действий по нормализации отношений. Представители стран договорились о соответствующем соглашении при содействии Евросоюза.

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Дата публикации
Просмотры
61
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