У Франції горить відома архітектурна пам'ятка - Руанський собор

Причини пожежжі - наразі невідомі.
У четвер, 11 липня, у Франції сталася пожежа у старовинному Руанському соборі, який належить до культурної спадщии Франції.
Про це повідомляє BFM TV із посилання на місцеву владу та пожежну службу.
Зазначається, що повідомлення про пожежу у соборі отримали о 12:00 за місцевим часом. На місце події працює близько 70 пожежників, які залучили близько 40 одиниць техніки. Територія навколо собору була оточили поліцією.
За інформацією пожежників, елементи, які горіли, є "будівельним пластиком" на робочій основі, розташованій на приблизно 120 метрів висоти. Вони запевнили, що ризик поширення полум'я малоймовірний.
Причини пожежжі - наразі невідомі, розповів мер міста Ніколя Майєр-Росіньйол.
"Собор евакуювали. На місці працюють екстрені служби, встановлено периметр безпеки. Просимо уникати цього району та не перевантажувати лінії екстрених служб", - закликала префектура Нормандії і Приморської Сени.
Нагадаємо, 11 червня поточного року у Франції палав королівський палац Версаль.
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