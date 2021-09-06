У Грузії від COVID-19 вилікувалася 111-річна жінка

У Грузії від COVID-19 вилікувалася 111-річна жінка

Від коронавірусу в клініці також лікується її 80-річний син.

У Тбілісі від коронавірусу одужала 111-річна пацієнтка. Довгожительку обіцяють виписати з лікарні.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

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Пацієнтка — Леоніла Гваджава — була госпіталізована невдовзі після підтвердження COVID-19.

"Вона виконувала всі вказівки лікарів. Була дуже мотивована, щоб одужати і повністю пройшла курс лікування", — говорять в клініці.

У цьому ж медзакладі від коронавірусу лікується її 80-річний син. За словами лікарів, він йде на поправку і почувається краще.

Леоніла Гваджава, 1910 року народження, працювала вчителем географії в школі. У неї двоє дітей, сім онуків, десять правнуків і чотири праправнуки.

Раніше повідомлялося, що в Рівненській області 101-річного дідуся виписали з COVID-лікарні.

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