У Грузії від COVID-19 вилікувалася 111-річна жінка

Від коронавірусу в клініці також лікується її 80-річний син.
У Тбілісі від коронавірусу одужала 111-річна пацієнтка. Довгожительку обіцяють виписати з лікарні.
Про це повідомляє Ехо Кавказу.
Пацієнтка — Леоніла Гваджава — була госпіталізована невдовзі після підтвердження COVID-19.
"Вона виконувала всі вказівки лікарів. Була дуже мотивована, щоб одужати і повністю пройшла курс лікування", — говорять в клініці.
У цьому ж медзакладі від коронавірусу лікується її 80-річний син. За словами лікарів, він йде на поправку і почувається краще.
Леоніла Гваджава, 1910 року народження, працювала вчителем географії в школі. У неї двоє дітей, сім онуків, десять правнуків і чотири праправнуки.
Раніше повідомлялося, що в Рівненській області 101-річного дідуся виписали з COVID-лікарні.