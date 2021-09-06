В Грузии от COVID-19 вылечилась 111-летняя женщина

От коронавируса в больнице также лечится ее 80-летний сын.
В Тбилиси от коронавируса выздоровела 111-летняя пациентка. Долгожительницу обещают уже вскоре выписать из больницы.
Об этом сообщает Эхо Кавказа.
Пациентка – Леонила Гваджава была госпитализирована вскоре после подтверждения COVID-19.
"Она выполняла все указания врачей. Была очень мотивирована, чтобы выздороветь и полностью прошла курс лечения", — говорят в клинике.
В этой же больнице от коронавируса лечится ее 80-летний сын. По словам врачей, он идет на поправку и чувствует себя лучше.
Леонила Гваджава, 1910 года рождения, работала учителем географии в школе. У нее двое детей, семь внуков, десять правнуков и четыре праправнука.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области 101-летнего дедушку выписали из COVID-больницы.