В Грузии от COVID-19 вылечилась 111-летняя женщина

В Грузии от COVID-19 вылечилась 111-летняя женщина

От коронавируса в больнице также лечится ее 80-летний сын.

В Тбилиси от коронавируса выздоровела 111-летняя пациентка. Долгожительницу обещают уже вскоре выписать из больницы.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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Пациентка – Леонила Гваджава была госпитализирована вскоре после подтверждения COVID-19.

"Она выполняла все указания врачей. Была очень мотивирована, чтобы выздороветь и полностью прошла курс лечения", — говорят в клинике.

В этой же больнице от коронавируса лечится ее 80-летний сын. По словам врачей, он идет на поправку и чувствует себя лучше.

Леонила Гваджава, 1910 года рождения, работала учителем географии в школе. У нее двое детей, семь внуков, десять правнуков и четыре праправнука.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области 101-летнего дедушку выписали из COVID-больницы.

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