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У Канаді пікап наїхав на пішоходів: є жертви й постраждалі

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Канаді пікап наїхав на пішоходів: є жертви й постраждалі

Фото: Associated Press

Серед загиблих і поранених - дев'ятеро людей.

У понеділок, 13 березня, в канадсьому місті Амкі, що на сході Квебку, пікап наїхав на пішоходів. Внаслідок ДТП двоє людей загинули, ще семеро - поранені. 

Про це інформує CBS News із посиланням на речника місцевої поліції.   

Троє постраждалих мають тяжкі поранення. Наразі відомо, що 38-річного водія транспорту вже затримали.  

Очевидець Ален Гілберт, водій вантажівки, який проїжджав повз місце трагічної події розповів, що помітив кілька автівок "швидкої допомоги" і бачив, як поліцейські намагалися реанімувати одного з постраждалих. За його словами, дітей серед жертв і поранених не було. 

Раніше ми повідомляли про масштабну ДТП у РФ. Зіткнувся 21 автомобіль, через що постраждали понад 10 людей.  

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Дата публікації
Перегляди
118
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