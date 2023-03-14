У Канаді пікап наїхав на пішоходів: є жертви й постраждалі

У понеділок, 13 березня, в канадсьому місті Амкі, що на сході Квебку, пікап наїхав на пішоходів. Внаслідок ДТП двоє людей загинули, ще семеро - поранені.

Про це інформує CBS News із посиланням на речника місцевої поліції.

Троє постраждалих мають тяжкі поранення. Наразі відомо, що 38-річного водія транспорту вже затримали.

Очевидець Ален Гілберт, водій вантажівки, який проїжджав повз місце трагічної події розповів, що помітив кілька автівок "швидкої допомоги" і бачив, як поліцейські намагалися реанімувати одного з постраждалих. За його словами, дітей серед жертв і поранених не було.

Раніше ми повідомляли про масштабну ДТП у РФ. Зіткнувся 21 автомобіль, через що постраждали понад 10 людей.

ДТП з українцями в Польщі: 12 людей постраждали