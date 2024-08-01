У Кремлі прокоментували можливість участі Росії у Саміті миру

Дмитро Пєсков, прессекретар Володимира Путіна, заявив, що РФ не готується до Саміту миру. Він запевняє, що Росія готова до переговорів Україною, але не довіряє її владі.

Про це пише пропагандистське видання "РИА Новости".

Як висловився Пєсков, президент держави-агресорки неодноразово декларував, що РФ "відкрита до переговорів" щодо припинення війни в Україні. Каже, що його країна готова "розмовляти з української владою, але їй не можна довіряти". Пєсков також закидає "відсутність конкретики" у пропозиціях.

"Так, звучать голоси, що на наступний захід, можливо, ми запросимо Росію і таке інше. Розумієте, у заході не беруть участі в інтересах такого протоколу і заради самої участі. У заході беруть участь для обговорення конкретного порядку денного. Ось поки що порядок денний, яка б влаштовувала нас, ніде озвучена не була", – відзначив Пєсков.

Політик зазначив, що наразі жодного саміту за участю Росії не готується.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна бажає провести другий Саміт миру цього року.

Читайте також: