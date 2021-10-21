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У Мережі оприлюднили відео потужного вибуху в ресторані в Китаї

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У Мережі оприлюднили відео потужного вибуху в ресторані в Китаї

twitter.com

На кадрах видно вщент зруйновану триповерхову будівлю і понівечені уламками автомобілі.

У китайській провінції Ляонін у четвер, 21 жовтня, внаслідок вибуху газу в ресторані в Шеньяні загинула щонайменше одна людина, а ще 33 отримали травми.

Про це із посиланням на місцеву владу повідомляє CGTN.

Зазначається, що інцидент стався близько 8:20 ранку за місцевим часом. Усіх постраждалих госпіталізували. 

На оприлюдненому в Мережі відеозаписі з місця події видно вщент зруйновану внаслідок вибуху триповерхову будівлю і понівечені уламками автомобілі, припарковані поблизу. 

Раніше у Шотландії внаслідок вибуху в житловому комплексі в місті Ер в Південному Ейрширі госпіталізували чотирьох людей, зокрема двох дітей. За даними правоохоронців, від "серйозного вибуху" постраждали чотири будинки. Прилеглу до місця інциденту територію евакуювали.

Новини світу: в Шотландії стався вибух у житловому комплексі

Новини світу: в Шотландії стався вибух у житловому комплексі
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