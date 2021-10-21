У Мережі оприлюднили відео потужного вибуху в ресторані в Китаї

У Мережі оприлюднили відео потужного вибуху в ресторані в Китаї

На кадрах видно вщент зруйновану триповерхову будівлю і понівечені уламками автомобілі.

У китайській провінції Ляонін у четвер, 21 жовтня, внаслідок вибуху газу в ресторані в Шеньяні загинула щонайменше одна людина, а ще 33 отримали травми.

Про це із посиланням на місцеву владу повідомляє CGTN.

Зазначається, що інцидент стався близько 8:20 ранку за місцевим часом. Усіх постраждалих госпіталізували.

На оприлюдненому в Мережі відеозаписі з місця події видно вщент зруйновану внаслідок вибуху триповерхову будівлю і понівечені уламками автомобілі, припарковані поблизу.

WATCH: Moment of explosion that destroyed several buildings in Shenyang, Liaoning Province, China pic.twitter.com/xvUWej44c9 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 21, 2021

One person was killed and 33 were injured in a gas explosion in #Shenyang, NE China’s Liaoning. Both sides of the road were blown to rubble and fragments of the explosion were scattered all around, with smoke rising about 10 meters high. https://t.co/Uj9GxcmBPx pic.twitter.com/1RrvfQtFaL — Global Times (@globaltimesnews) October 21, 2021

a gas explosion at a restaurant on Taiyuan Street, Shenyang, Liaoning province, China at 8:20am Oct 21



1/n pic.twitter.com/dHb1Oj58UG — Byron Wan (@Byron_Wan) October 21, 2021

Another angle of the devastation and what appears to be possible casualties being carried out in #Shenyang #China



The #explosion was reportedly a gas explosion at a restaurant.pic.twitter.com/z1DXTmznDe — Mr.Mugen (@iam_mugen) October 21, 2021

At 8:25, the Nanjing North Street Fire and Rescue Station in Shenyang dispatched 3 vehicles and 10 officers to the scene to rescue. pic.twitter.com/c5q7MiDTml — News China 24 (@NewsChina24) October 21, 2021

Раніше у Шотландії внаслідок вибуху в житловому комплексі в місті Ер в Південному Ейрширі госпіталізували чотирьох людей, зокрема двох дітей. За даними правоохоронців, від "серйозного вибуху" постраждали чотири будинки. Прилеглу до місця інциденту територію евакуювали.

Новини світу: в Шотландії стався вибух у житловому комплексі

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